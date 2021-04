Indonesisches U-Boot Nanggala offiziell als zerstört eingestuft

Drei Tage nach seinem Verschwinden vor Bali mit 53 Insassen wurde das Wrack des Bootes in 850 Metern Tiefe entdeckt, das ist weit unter der Tiefe, wo strukturelle Zerstörung droht. Zudem wurden Gegenstände aus dem Bootsinneren im Meer treibend gefunden.

Das vor der Insel Bali am Mittwoch verschwundene indonesische Militär-U-Boot KRI Nanggala-402 mit 53 Menschen an Bord ist am Samstag offiziell für zerstört und verloren erklärt worden. Suchtrupps hätten Teile des um 1980 herum in Deutschland gebauten U-Bootes vom Typ 209 entdeckt, sagte Marine-Chef Yudo Margono am Samstag. Darunter seien auch Gegenstände aus dem Inneren gewesen, die ohne "Druck von außen" oder einen "Schaden" an der Torpedo-Abschussvorrichtung nicht nach außen hätten gelangen können.

Zudem wurde per Sonar das Wrack am Meeresgrund entdeckt. Es liegt demnach in 850 Metern Tiefe. Bisher war von 600 bis 700 Metern ausgegangen worden. Typ-209-Boote sind für Tauchtiefen bis etwa 500 Meter konstruiert; zwar gibt es darüberhinaus noch einen kleinen Spielraum bis zu jener Tiefe, wo akut durch Hüllenbruch Zerstörung droht, aber dieser wurde hier klar überschritten.

Im Übrigen hatte es am Mittwoch geheißen, dass, sofern das Boot strukturell intakt wäre, die Luft im Inneren nur noch bis Samstagfrüh gegen drei Uhr reiche (Lokalzeit, das war am späten Donnerstagabend MESZ). Schon deswegen war am Samstag klar geworden, dass praktisch keine Chance für die Männer an Bord besteht - darunter Harry Setyawan, Kommandeur der U-Boot-Flotte Indonesiens.

Die Funde wurden vor Journalisten präsentiert, darunter befanden sich Fragmente technischer Teile aus dem Bootsinneren, aber auch Gegenstände aus dem persönlichen Besitz der Seeleute und Offiziere. Die Sachen wurden im Meer bzw. auf dessen Oberfläche an jener Stelle gefunden, an der das Boot zuletzt abgetaucht war. Dass die Teile von einem anderen Wasserfahrzeug stammen könngten, schloss Margono aus. Unter den Fundstücken war etwa ein Teil des Torpedosystems und eine Flasche mit Fett, das zum Schmieren des Periskops verwendet wird. Auch einen muslimischen Gebetsteppich fischte man aus dem Meer.

Körper wurden nicht gefunden. Ob man das Boot bergen wird, war vorerst unklar. Prinzipiell wäre es möglich, allerdings sei eine mögliche Bergung so tiefen Gewässern "sehr riskant und schwierig", hieß es.

Der politische und soziale Druck in dem 270-Millionen-Land könnte eine Bergung, und sei sie noch so teuer, aber erzwingen. Tieftauch-Rettungs-U-Boote könnten etwa Ballons am Wrack befestigen, damit es hochsteigt, aber der angeknackste Rumpf könnte unterwegs zerbrechen.

„Project Azorian": Bergungsversuch in 5000 Metern Tiefe

Theoretisch wäre es wirklich möglich, und sogar in noch größeren Tiefen: 1974 versuchten die USA bzw. der US-Geheimdienst CIA im streng geheimen „Project Azorian", ein 1968 im Nordpazifik aus bis heute unbekannter Ursache gesunkenes sowjetisches U-Boot (K-129) zu bergen. Es lag in nicht weniger als rund 5000 Metern Tiefe, also doch sehr viel tiefer als die Nanggala jetzt.

Man ließ eigens dafür ein Spezialschiff bauen, das das Boot mittels eines riesigen Greifarms heben sollte. Tatsächling gelang es dem Greifer, das Boot zu packen und hochzuziehen, aber unterwegs brach ein Teil des Greifers ab, dadurch brach der Bootsrumpf und zwei Drittel des U-Bootes fielen zurück zum Grund. Immerhin wurde ein Teil des Bugs geborgen, darin befanden sich unter anderem sechs Leichen, Code-Bücher und zwei Torpedos mit Atomsprengköpfen.

Zu tief für Bergungstaucher

Dass Taucher in das Wrack der Nanggala eindringen und die Körper bergen könnten, ist sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn die Taucher von Spezial-Tauchbooten vor Ort gebracht würden, könnten sie in besagter Tiefe nicht überlegen. Mit sogenannten „Panzertauchanzügen" - sie sehen aus wie Roboter, in denen ein menschlicher Taucher steckt - sind Tiefen von mehreren Hundert Metern möglich, der (bekannte) Rekord liegt bei 610 Meter (das war 2006). In einer Simulationskammer wurden einmal 701 Meter erreicht. Aber 850 Meter werden unmöglich sein.

Der Kontakt zur Nanggala war Mittwochfrüh während einer Übung abgerissen, bei der Torpedos abgefeuert wurden. Mit dem Start des zweiten Torpedos aus Rohr 8 riss der Kontakt ab. Aktuell wird über eine Explosion des Torpedos beim Start spekuliert, oder dass die Innenklappe des Torpedorohrs versagte und Meerwasser hereinschoss. Bei Booten vom Typ 209 ist der Torpedoraum, wie heißt, nicht abgetrennt und versiegelbar, sodass dann da sganze Boot volllaufen würde.

Fast zwei Dutzend Schiffe beteiligten sich an Suche

In den vergangenen Tagen war von mehr als 20 Schiffen und drei U-Booten nach dem U-Boot gesucht worden, Malaysia und Singapur hatten Spezialschiffe geschickt, weitere waren unter anderem aus Australien und Indien im Anmarsch. Auch die US-Pazifikflotte sandte Hilfe und Experten.

Die Nanggala war 1981 zusammen mit einem zweiten Boot des Typs 209 von Indonesien übernommen worden und eines von heute gesamt fünf U-Booten des Inselreichs heute.

