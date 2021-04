Oscars: Wer gewinnt und wer's verdient

Drucken



Kommentieren Hauptbild • „Minari“ erzählt vom Leben einer koreanischen Familie in Arkansas. • (c) A24, Presse

In der Nacht auf Montag ist bei den Academy Awards alles anders: Pandemie, Streaming-Boom, Diversitätsrekord. Am spannendsten bleibt trotzdem die Frage, wer zum Schluss die Statuetten streicheln darf.

Wie ein Film: So soll sich die kommende Oscarverleihung laut Regisseur und Showproduzent Steven Soderbergh anfühlen. Fragt sich nur: Was für ein Film? Ein mitreißendes Spektakel voller überraschender Wendungen? Oder ein tragisches Drama über den Niedergang Hollywoods? Denn die 93. Academy Awards sind dieses Jahr – wie eigentlich eh alles – ganz anders als gehabt. Kein roter Teppich (bzw. nur ein kleingestutzter), kaum Rummel rundum, ein merklicher Mangel an medienwirksamen Aufregern. Und die nominierten Filme, hat die überhaupt schon jemand gesehen?