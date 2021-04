Snooker-WM: Frühes Aus für Titelverteidiger O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan unterlag sich im Achtelfinale dem Schotten Anthony McGill. „Ich liebe das Spiel, ich komme zurück."

Sheffield. Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan ist bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield überraschend im Achtelfinale gescheitert. Der Engländer musste sich dem Schotten Anthony McGill mit 12:13 geschlagen geben. Für McGill war es der erste Sieg überhaupt gegen den sechsmaligen Weltmeister. „Zu verlieren ist enttäuschend, aber ich habe ein gutes Leben, wenn ich Snooker spiele. Ich liebe das Spiel und komme daher auch immer wieder zurück“, meinte O'Sullivan.

Auch die Snooker-Legende zeigte den kontrovers diskutierten Anstoß, mit dem Mark Williams hitzige Diskussionen entfacht hat: Dabei wird der Spielball über die Fußbande an die Roten Kugeln gelegt, was für einen unattraktiver Start in das Frame sorgt. O'Sullivan brachte es wenig, er lag nach einer schwachen zweiten Session 6:10 zurück, drehte das dann aber mit einem großartigen Auftritt noch, ehe er im Decider schließlich unterlag. „Ich war sehr zufrieden, wie ich da zurückgekommen bin. In den letzten Jahren hätte mich das verunsichert und meine Gefühle beeinflusst, aber ich habe dann großartig gespielt und konnte es genießen“, meinte der 45-Jährige, der sich eigens mit einem Sportpsychologen auf die WM vorbereitet hat.

Auch wenn es für ihn ein kurzer Auftritt im Crucible Theatre wurde, hat O'Sullivan ihn genossen. Dort darf sich nämlich in einem Pilotprojekt der britischen Regierung wieder Publikum einfinden. „Wenn ich gut spiele, fühle ich die Energie der Zuschauer. Es ist, wie wenn du in New York bist, da fühlst du auch die Energie. Ich liebe es auch für die Fans zu spielen und eine gute Performance abzuliefern“, meinte der noch amtierende Weltmeister.

Nach 33 Prozent gefüllten Rängen in den Auftaktrunden sind seit Donnerstag bereits 50 Prozent der Plätze vergeben, nach der Steigerung in Viertel- und Halbfinals (75 Prozent) sollen beim Finale am 3. Mai alle 980 Sitzplätze voll sein. „Wir haben den Standard in der Sportwelt gesetzt“, rühmte sich Snooker-Chef Barry Hearn

(APA/dpa)