Vinzenz Höck bei Turn-EM auf Rang sieben

Vor fünf Monaten hatte Vinzenz Höck sensationell EM-Silber gewonnen. Nun ging er leer aus, den Titel sicherte sich der Olympiasieger aus Griechenland.

Der Steirer Vinzenz Höck hat am Samstag im Ringe-Finale der Kunstturn-Europameisterschaften in Basel Rang sieben belegt. Der 25-Jährige erhielt für seine Übung 14,666 Punkte und damit exakt ein Zehntel weniger als für seine nicht ganz optimal gelungene Vorstellung im Vorkampf. Damit war er als Sechstbester in den Endkampf der Top Acht eingezogen. Bei den vergangenen Europameisterschaften im Dezember in Mersin/Türkei hatte Höck bei nicht optimaler Besetzung Silber geholt.

Der Titel ging diesmal an den griechischen Rio-Olympiasieger Eleftherios Petrounias mit 15,400 Zählern. Auf den Plätzen landeten der Russe Nikita Nagornij (15,033) und der Italiener Salvatore Maresca (14,900). Höck hatte mit dem erneuten Erreichen des Finales sein primäres EM-Ziel erreicht.

(APA)