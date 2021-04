Mainz vertagt Bayern Münchens Titelfeier

Nach der 1:2-Niederlage ist Bayern noch nicht Meister, sondern muss am Sonntag nach Leipzig blicken. Immerhin traf Robert Lewandowski. Dortmund nähert sich dem Champions-League-Platz wieder an.

Mainz. Mit einem Sieg in Mainz wollte Bayern München den neunten Titelgewinn in Folge besiegeln, die Tore dafür sollte auch Robert Lewandowski beisteuern – der Pole gab nach vier Wochen sein Comeback. Nur fünf Treffer fehlen ihm auf den Bundesliga-Rekord von Gerd Müller, der 1971/72 40-mal netzte. Doch es kam anders, denn der Außenseiter nutzte gleich seine erste Chance. Eine Flanke von ÖFB-Legionär Philipp Mwene klärte David Alaba nicht gut, Burkhardt zog aus der Drehung ab und brachte den Außenseiter in Führung (3.). Die Mainzer standen sicher und spielten mutig nach vorne, Bayern-Torhüter Neuer parierte gegen Latzer (10.) und Quaison (16.), gegen Da Costa rettete die Stange (18.).

Der Titelverteidiger bot eine seine schlechtesten Leistungen, womöglich der angekündigte Abschied von Erfolgscoach Hansi Flick doch Spuren hinterlassen. Den einzigen gefährlichen Abschluss verbuchte Lewandowski (15.), hinten wie vorne fehlte es an Aggressivität und Nachdruck. So stieg nach einem Freistoß von Mwene Quaison am höchsten – 2:0 für Mainz (37.).

Flick wechselte schon zur Pause dreimal, besser wurde das Spiel seiner Mannschaft nicht wirklich. Zumindest einen Treffer von Lewandowski gab es in der Nachspielzeit noch zu bejubeln, sein 36. in dieser Saison. Damit blickt Bayern am Sonntag (15.30 Uhr, live Sky) nach Leipzig. Verliert der Verfolger gegen Stuttgart ist der Titelkampf entschieden.

Bei den Leipzigern könnte Konrad Laimer nach fast einem Jahr Pause sein Comeback geben. Wenn die Kadersituation es zulasse, „dann könnte er einige Minuten spielen“, meinte Trainer Julian Nagelsmann und berichtete, dass sich der 23-Jährige im Training aufdränge. Der Salzburger unterzog sich im September vergangenen Jahres einer Knie-Arthroskopie. Schafft er gar noch den Sprung auf den EM-Zug?

Dortmund besiegte dank Haaland-Doppelpack (12., 68.) den Europacup-Rivalen Wolfsburg und näherte sich dem Champions-League-Platz an.

31. Runde: Augsburg – Köln (Kainz ab 69./Tor), Wolfsburg (Schlager) – Dortmund 0:2, Freiburg (Lienhart) – Hoffenheim (Grillitsch, Posch bis 45., Baumgartner bis 61.) 1:1, Union Berlin (Trimmel ab 91.) – Bremen (Friedl bis 64.) 3:1, Mainz (Mwene) – Bayern (Alaba bis 70.) 2:1.

(red)