Corona - Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau werden verschärft

Ab Dienstag gilt an bestimmten öffentlichen Orten eine Test- und Maskenpflicht. Die Oberstufenschüler werden auf Distance-Learning umgestellt.

Die Corona-Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau in Vorarlberg werden ab Dienstag verschärft, da die Infektionszahlen weiter angestiegen sind. An bestimmten öffentlichen Orten wird eine Test- und Maskenpflicht eingeführt, teilte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) Sonntagabend mit. Außerdem wird die Oberstufe auf Distance Learning umgestellt; die Ausreisetestpflicht im Bregenzerwald wird verlängert. 316 Menschen galten am Sonntag im Bregenzerwald als infiziert.

