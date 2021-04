Biden zeigt Erdoğan Grenzen auf

In der Hauptstadt Jerewan begingen die Armenier den Gedenktag an den Beginn der Massaker mit Demonstrationszügen. Die Erklärung des US-Präsidenten Biden nahmen sie mit Genugtuung auf.

Die US-Verurteilung des Genozids an den Armeniern rief in Ankara Entrüstung hervor. Nur der türkische Präsident gab sich ungewohnt diskret.

Joe Biden ahnte, dass seine Botschaft in Ankara auf Missfallen, Unmut und einen Sturm der Entrüstung stoßen würde. Die Einbestellung des US-Botschafters ins Außenministerium in Ankara und die türkischen Protestnoten nahm der US-Präsident – im Gegensatz zu seinen Vorgängern – mit seiner Erklärung über die Anerkennung des Genozids an den Armeniern im Osmanischen Reich vor 106 Jahren in Kauf.

Mit Ausnahme einer beiläufigen Erwähnung Ronald Reagans waren die US-Präsidenten vor einer offenen Brüskierung des wichtigen Nato-Partners zurückgeschreckt. Selbst Demokraten wie Bill Clinton oder Barack Obama schätzten die Gefahr eines Bruchs mit der Türkei als zu hoch ein.