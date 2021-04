"Nomadland" ist der Gewinner der Oscars 2021

Das Vagabundendrama „Nomadland“ der chinesischstämmigen Regisseurin Chloé Zhao ist der Gewinner der diesjährigen Oscar-Gala. Als bester Hauptdarsteller wurde Anthony Hopkins („The Father“) ausgezeichnet, Frances McDormand („Nomadland“) gewann ihren bereits dritten Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Es war lange Zeit ein Oscar-Abend ohne große Überraschungen. Die 39-jährige chinesischstämmige Regisseurin Chloé Zhao holte sich für ihren Film "Nomadland" wie erwartet die Auszeichnung für die beste Regie. Außerdem wurde das beeindruckende Vagabundendrama auch in der Hauptkategorie bester Film ausgezeichnet. Dieses Double war zuvor schon bei den Golden Globes gelungen. Sie glaube an das Gute im Menschen, sagte Zhao in ihrer Dankesrede mit Verweis auf ihre Kindheit in China. "Ich habe immer gute Menschen gefunden, auf der ganzen Welt."

Nach Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker") im Jahr 2010 ist Zhao erst die zweite Frau, der die Regie-Ehre zu Teil wurde. Übrigens waren heuer erstmals in der Oscar-Geschichte zwei Frauen (außerdem: Emerald Fennell für "Promising Young Woman") in der Regie-Kategorie nominiert.

Überraschungen nur in Hauptrollen-Kategorien

Die einzig echte Überraschung gab es ausgerechnet ganz am Schluss. Dass der im Vorjahr verstorbene Chadwick Bosemans posthum als bester Hauptdarsteller für seine eindrucksvolle Rolle im Musikerdrama „Ma Rainey's Black Bottom“ ausgezeichnet werden würde, hatte für viele als fix gegolten. Dass die goldene Statuette dann tatsächlich Anthony Hopkins für seine Rolle eines Demenzkranken in „The Father“ erhielt, damit hatte kaum jemand gerechnet. Auch dass Frances McDormand ("Nomadland“) mit ihrem bereits dritten Hauptrollen-Oscar Geschichte schrieb, war angesichts der starken schauspielerischen Leistungen ihrer Konkurrentinnen nicht klar gewesen.

Daniel Kaluuya, ausgezeichnet als bester Nebendarsteller ("Judas and the Black Messiah"), verwies in seiner Dankesrede auf die Bedeutung des von ihm verkörperten „Black Panther“ Fred Hampton, der 1968 im Zuge einer Razzia von der Polizei ermordet wurde. Die beste Nebendarstellerin Yuh-Jung Youn wurde für ihre Rolle als aggressive Großmutter im Immigrantendrama "Minari“ geehrt und bedankte sich völlig überrumpelt bei Laudator Brad Pitt mit den Worten: „Mr. Brad Pitt, it's so nice to meet you“.

Auslandsoscar für Thomas Vinterberg

Österreichs kleine Oscar-Hoffnung währte nicht lange. Jasmina Zbanics rot-weiß-rot-koproduziertes Bosnienkriegsdrama "Quo vadis, Aida?" ging zu Beginn des Abends leer aus. Thomas Vinterbergs Trinkerparabel "Der Rausch" setzte sich in der Kategorie des besten internationalen Spielfilms durch. Die Dankesrede des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg war zugleich die emotionalste des Abends. Kurz nach Beginn der Dreharbeiten war seine Tochter Ida bei einem Autounfall getötet worden. Mit Tränen widmete ihr Vinterberg den Film. "Ida, ein Wunder ist gerade geschehen, und du bist ein Teil davon - vielleicht hast du sogar irgendwo die Fäden gezogen. Das ist für dich."

Wie immer durften politische Reden nicht fehlen. „Heute wird die Polizei drei Menschen töten, morgen wird die Polizei drei Menschen töten und am Tag darauf ebenfalls.“ Mit diesen Worten bedankten sich etwa die Macher des als bester Kurzfilm ausgezeichneten "Two Distant Strangers".

Die Liste aller Preisträger und Nominierten der Oscar-Verleihung 2021 (in Reihenfolge der Vergabe):

Bester Film: "Nomadland"

Beste Regie: Chloé Zhao ("Nomadland")

Bester Hauptdarsteller: Anthony Hopkins ("The Father")

Beste Hauptdarstellerin: Frances McDormand ("Nomadland")

Bester Nebendarsteller: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Beste Nebendarstellerin: Yoon Yeo-jeong ("Minari")

Bestes Original-Drehbuch: "Promising Young Woman"

Bestes adaptiertes Drehbuch: "The Father"

Bester internationaler Film: "Der Rausch" (Thomas Vinterberg)

Bestes Make-up und beste Frisuren: "Ma Rainey's Black Bottom"

Bestes Kostümdesign: "Ma Rainey's Black Bottom"

Bester Ton: "Sound of Metal"

Bester Kurzfilm: "Two Distant Strangers"

Bester animierter Kurzfilm: "If Anything Happens I Love You"

Bester animierter Film: "Soul"

Bester Dokumentar-Kurzfilm: "Colette"

Bester Dokumentarfilm: "My Octopus Teacher"

Beste visuelle Effekte: "Tenet"

Bestes Szenenbild: "Mank"

Beste Kamera: "Mank"

Bester Filmschnitt: "Sound of Metal"

Beste Filmmusik: "Soul"

Bester Filmsong: "Judas and the Black Messiah"