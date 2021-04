Passantin in Innsbruck aus "Spaß" mit Waffe bedroht

Eine Frau wurde am Hauptbahnhof mit Schusswaffe bedrängt. Ein 44-jähriger Verdächtiger ist grundsätzlich geständig.

Ein 44-Jähriger soll Donnerstagnachmittag eine Passantin in Innsbruck mit einer Waffe bedroht haben. Die Frau verständigte nach dem Vorfall die Polizei und gab an, dass ein Mann eine Schusswaffe auf sie gerichtet haben soll. Samstagvormittag wurde der Verdächtige wegen einer Verwaltungsübertretung ausfindig gemacht. Er selbst meinte, dass dies keine Drohung, sondern nur "Spaß" gewesen sei. Außerdem habe es sich um eine Spielzeugpistole gehandelt.

Der in Salzburg lebende Marokkaner zeigte sich aber grundsätzlich geständig. Weitere Ermittlungen zum Tathergang und der noch nicht ausfindig gemachten Waffe seien noch am Laufen, hieß es. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntagabend ergänzend mitteilte, wurde der 44-Jährige nach mündlicher Anhörung durch den Staatsanwalt am Sonntag um 16.45 Uhr in die Justizanstalt Innsbruck überstellt

(APA)