Schüler in Wien und Niederösterreich kehren in Klassen zurück

Am 17. Mai sollen alle Schulen in Österreich wieder in den Normalbetrieb zurückkehren.

Die Schüler waren aufgrund des "Ost-Lockdowns" seit den Osterferien daheim.

Nach den Abschlussklassen kehren heute, Montag, in Wien und Niederösterreich auch die restlichen Kinder und Jugendlichen wieder in die Schulen zurück. Bis zum 16. Mai gibt es wie im Rest Österreichs an Volksschulen fünf Tage Präsenzbetrieb, an Mittelschulen, Sonderschulen AHS, Berufsschulen und berufsbildenden Schulen dagegen Schichtbetrieb - ausgenommen davon sind jeweils die Abschlussklassen, die auch öfter an die Schule kommen dürfen. Vom Schichtbetrieb dürfen zudem Klassen mit weniger als 18 Schülern abweichen.

Die Schüler in Wien und Niederösterreich waren aufgrund des "Ost-Lockdowns" seit den Osterferien daheim. Seit 12. April durften die Abschlussklassen wieder - zumindest im Schichtbetrieb - an die Schulen zurück. Ab 17. Mai soll es dann in ganz Österreich wieder für alle Schüler Unterricht an allen fünf Tagen der Woche geben.

(APA/Red.)