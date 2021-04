Anthony Hopkins verschläft seinen Oscar

(c) imago images/ZUMA Press (Sony Pictures Classics via www.imago-images.de)

Hopkins in "The Father".

Sein Preis als bester Hauptdarsteller sorgte für die wohl größte Überraschung der Oscarnacht. Anthony Hopkins selbst wurde von seinem Agenten geweckt.

Ganz am Ende der Show erst wurde verkündet, an wen der Oscar für den besten Hauptdarsteller gehen soll. Und es war eine große Überraschung, dass nicht posthum Chadwick Boseman, der 2020 jung an Krebs verstarb, ausgezeichnet wurde. Sondern Schauspielveteran Anthony Hopkins, der mit 83 Jahren der älteste Schauspieler ist, der diese Auszeichnung bisher bekam. Er selbst dürfte auch nicht damit gerechnet haben, denn wie sein Agent erzählte, weckte er Hopkins um 4 Uhr morgens mit den Neuigkeiten auf.

Die goldene Statuette erhält Hopkins für seine Rolle eines Demenzkranken in „The Father“. Verdient: Seine eindringliche Darbietung des Selbstverlusts eines alternden Mannes verleiht dem Theaterfilm existenzielle Kraft, Hopkins läuft darin zur handwerklichen Höchstform auf. Übrigens sagte Hopkins erst kürzlich, dass er im Alter zu einem (noch) besseren Darsteller geworden sei: "Nur mal ein Beispiel: Ich habe "King Lear" gespielt, als ich so um die fünfzig war. Das war okay. Vor drei Jahren habe ich ihn wieder gespielt. Und ich war viel besser." Inzwischen zerbreche er sich nicht mehr den Kopf über seine Rollen. "Ich begebe mich mit gesundem Menschenverstand in meine Rollen hinein. Oder sagen wir mal so: Ich bin einfach alt."

Am Montagmorgen zeigte Hopkins sich jedenfalls glücklich und dankbar über die Auszeichnung. Schon am Tag zuvor hatte er eine Videobotschaft online gestellt: Beim Grab seines Vaters (eben in Wales) zitierte er das Gedicht „Do Not Go Gentle Into That Good Night“ von Dylan Thomas.

29 Jahre ist es her, dass Hopkins seine erste Oscar-Nominierung auch gleich zu einer Trophäe machte. Als psychopathischer Hannibal Lecter in „Das Schweigen der Lämmer“ holte er 1992 den Oscar als bester Hauptdarsteller.

(rovi)