Dejan Ljubicic verabschiedet sich nach dieser Saison aus Hütteldorf.

Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic verlässt Österreichs Fußball-Rekordmeister nach Auslaufen seines Vertrages am Saisonende und wechselt zum 1. FC Köln. Dies gaben die Hütteldorfer am späten Montagvormittag in einer Aussendung bekannt. Der 23-jährige Zentrumsspieler Ljubicic bestritt bisher 126 Pflichtspiele für Rapid und brachte es dabei auf acht Tore sowie zehn Assists.

(APA)