Innovation Made in Austria: Industrie der Zukunft finanzieren

Ein Jahr Corona – hat die österreichische Industrie die Krise bereits überwunden? Was braucht es für die Zeit danach? Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise zeigen die hohe Bedeutung von Eigenkapital für Unternehmen auf.

Die Pandemie beschleunigte die digitale Transformation. Die Bedeutung neuer Technologien nimmt zu. Eigenkapital ist ein Turbo für Innovation und Forschung ‚Made in Austria‘. Unternehmen, die in Zukunft im internationalen Wettbewerb eine Vorreiterrolle einnehmen wollen, kommen an der Finanzierung über den Kapitalmarkt nicht vorbei.



Im Rahmen ihres 250-jährigen Jubiläums hat die Wiener Börse ein Future Forum ins Leben gerufen. Über Innovation, Wandel der Industrie und eine Vision für die Zukunft diskutieren CEOs im Livestream.

Auf dem Podium: Christoph Boschan, CEO, Wiener Börse AG

Andreas Gerstenmayer, CEO, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Sabine Herlitschka, Vize-Präsidentin der IV und CEO, Infineon Technologies Austria AG

Georg Kopetz, CEO, TTTech Auto AG



Moderation:

Rainer Nowak, Chefredakteur und Herausgeber „Die Presse“