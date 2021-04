Kommt ein Einreisestopp aus Indien?

(c) REUTERS (ADNAN ABIDI)

Das Gesundheitsministerium prüft derzeit Einreisebeschränkungen. Damit will man die Verbreitung der dort um sich greifenden Virusvariante B.1.617 in Österreich verhindern.

Wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Mutation B.1.617 prüft das Gesundheitsministerium noch schärfere Einreisebeschränkungen für Personen, die aus Indien einreisen. Es gebe derzeit keine direkten Linienflüge zwischen Indien und Österreich, Maßnahmen für Personen, die über Zwischendestinationen anreisen, würden gerade geprüft, hieß es am Montag auf Anfrage aus dem Gesundheitsministerium.

Andere Länder, darunter Deutschland und Italien, hatten bereits am Wochenende Einreiseverbote für Indien verhängt. Man beobachte die Situation im sehr stark von Covid-19-Neuinfektionen betroffenen Indien momentan "sehr genau", sagte auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag. Er verwies auf strenge Einreiseregelungen in ganz Europa. Zukünftig sollten diese Bestimmungen gegenüber Drittstaaten idealerweise europaweit einheitlich ausgerollt werden. Bis dato sei dies jedoch "nicht ideal gelaufen", betonte Kurz.

Hilfsleistungen für Indien?

Österreich befände sich aktuell im Austausch mit den indischen Behörden bezüglich Hilfsangeboten und Unterstützung bei der Bewältigung der dortigen Epidemie. An einem entsprechenden Paket wird bereits seit ein paar Tagen gearbeitet. Auf welche Art und Weise Österreich helfen wird, soll noch in dieser Woche präsentiert werden, wie Kurz in Aussicht stellte.

(APA/Red.)