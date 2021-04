(c) imago images/Hans Lucas (Anthony Linger via www.imago-ima)

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt soll im März 2022 seine Fahrt antreten. Aktuell wird die „Wonder of the Seas“, die ihren Heimathafen in Shanghai haben wird, noch in Frankreich gebaut.

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt wird mit einer Länge von 362 Metern und einer Breite von 64 Metern ab März 2022 bis zu 6988 Gästen Platz bieten. Ihr Heimathafen wird sich in Shanghai befinden, momentan wird die „Wonder of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean aber noch im französischen Saint-Nazaire von der Werft Chantiers de l’Atlantique gebaut.

Die „Wonder of the Seas“ soll insgesamt über 18 Decks verfügen und natürlich wird das Kreuzfahrtschiff mit einigen Besonderheiten aufwarten können. Da es sich um das erste Schiff dieser Größenordnung handeln wird, das in Asien stationiert ist, wird es sich auch auf die Anforderungen asiatischer Gäste spezialisieren. Angefahren sollen Routen zwischen Shanghai und Japan werden.

Wie bei den anderen Schiffen der Royal-Caribbean-Flotte wird das Konzept der "Nachbarschaften" implementiert werden. Dabei handelt es sich um diverse Themenbereiche, die die Gäste an Bord erkunden können. Acht soll es insgesamt geben, eine davon wird "Central Park" heißen und 20.000 Pflanzen beherbergen. "Broadwalk" wird mit Wänden zum Klettern, einem klassischen Karussell und einem Aqua-Theater aufwarten können. Restaurants und Shops wird man im Bereich "Royal Promenade" finden, im Bereich "Entertainment Place" werden jede Nacht Shows stattfinden. Im Bereich "Suite Neighbourhood" werden sich nur Gäste, die in Suiten übernachten, aufhalten dürfen. 25 Restaurants und Cafés wird es insgesamt an Bord geben. Zu den Highlights sollen auch ein Escape-Room und Laser-Tag-Spiele gehören.

Im Bereich Pool & Sports wird es eine Zipline geben, Basketball, Volleyball und Minigolf und natürlich auch Pools. Ein weiters Highlight dürfte die Wasserrutsche namens Ulitmate Abyss sein, die über zehn Stockwerke hoch ist und damit die größte Wasserrutsche der Welt sein soll. Die „Wonder of the Seas“ hat sich schließlich ganz den Superlativen verschrieben.

