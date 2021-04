Impfstoff: Endlich kommen die großen Liefermengen

Diese Woche kommt doppelt so viel Impfstoff nach Österreich wie vorige Woche, auch der erste Teil der vorgezogenen Biontech/Pfizer-Million ist dabei.

Am Dienstag soll die erste Lieferung jener einen Million Impfdosen nach Österreich kommen, die Biontech/Pfizer früher liefern kann als das geplant war. 100.000 Dosen davon sollen noch im April, also bis Ende der Woche, nach Österreich kommen, 410.000 im Mai und 470.000 im Juni. Damit kann Österreich beim Impftempo zulegen – bzw., den Rückstand, der vor allem im ersten Quartal durch Lieferschwierigkeiten und Ausfälle, besonders beim Impfstoff von AstraZeneca entstanden ist, wettmachen.

Insgesamt werden diese Woche, inklusive der zusätzlichen Biontech/Pfizer-Ration, 679.410 Dosen an Covid-Impfstoff erwartet.