Bauaufträge über Bauaufträge

Der Bauboom sorgt für prall gefüllte Auftragsbücher – auch beim Baukonzern Porr. Doch Material ist knapp und wird immer teurer. Das macht sich bei den Kosten bemerkbar.

Derzeit ist es schwierig, Baufirmen für ein Vorhaben zu gewinnen. Termine für den Sommer sind ausgebucht. Restaurants und Läden nutzen die durch Corona erzwungene Pause für eine Sanierung oder einen Ausbau. Das dürfte auch im Sinne der Bundesregierung sein. Sie will die Mittel für die Investitionsprämie von drei auf fünf Milliarden Euro erhöhen. Bundeskanzler Sebastian Kurz will damit Investitionen in Höhe von 55 Milliarden Euro auslösen.



In Deutschland, wichtiger Absatzmarkt für Österreichs Baukonzerne, schieben die Mehrwertsteuersenkung und der Bundesverkehrsplan 2030 die Baubranche massiv an. Sie wird zu einer wichtigen Säule auf dem Weg aus der Wirtschaftskrise. Branchenplatzhirsch Strabag steigerte im Geschäftsjahr 2020 den Auftragsbestand um fünf Prozent auf 18,4 Milliarden Euro.