Königliche Baustellen und Visionen

In Topform: Karim Benzema (Mitte) hält Real Madrid mit seinen Toren im Spiel.

Der Bösewicht im Chefsessel, ein wachsender Schuldenberg und das Geplänkel um den Kapitän – Real Madrid ist angeschlagen.

Madrid. Gut möglich, dass Real Madrid in dieser vergangenen Woche, als sich die gesamte Fußballwelt über Klubpräsident Florentino Pérez empörte, still und leise auch noch die spanische Meisterschaft verspielt hat. Mit einem müden 0:0 gegen Betis Sevilla verpasste man den Sprung an die Spitze. Stadtrivale Atlético Madrid und Erzrivale Barcelona können sich die Entscheidung um den Titel nun aus eigener Kraft untereinander ausmachen. Real sitzt zudem der aktuell bärenstarke FC Sevilla im Nacken.