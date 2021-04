Die Querschüsse des Matteo Salvini

Der Lega-Chef attackiert zunehmend seine Partner der Regierung Draghi: Er fordert noch mehr Öffnungen, beleidigt Minister und kritisiert den Wiederaufbauplan. Denn Salvini ist in Panik.

Manche Krisen sind angekündigt. So hatte man nur darauf gewartet, dass Matteo Salvini, rechtspopulistisches Enfant terrible der italienischen Innenpolitik, gegen seinen neuen Chef, Premier Mario Draghi, querschießen würde. Jetzt ist es so weit: Der „Capitano“ (so nennen Lega-Fans Salvini) attackiert Draghis erste bedeutende Coronaöffnungs- und Wiederaufbaupläne. Und verärgert sogar den einen oder anderen Lega-Regierungspolitiker.