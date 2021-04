Umfrage: Österreicher wollen Pfandsystem

(c) Tobias Steinmaurer / picturedesk.com (Tobias Steinmaurer)

91 Prozent würden laut einer Umfrage im Auftrag von Greenpeace Mehrwegflaschen kaufen, sobald diese verstärkt angeboten werden.

Eine Umfrage von marketagent im Auftrag von Greenpeace hat eine hohe Zustimmung der Menschen in Österreich zu einem Pfandsystem und verpflichtenden Mehrwegquoten gezeigt. 87 Prozent der Befragten forderten, dass der Großteil der Getränke bis 2030 in wiederverwendbaren Mehrweg- statt Einwegflaschen abgefüllt ist, hieß es in einer Aussendung der Umwelt-NGO.

91 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Mehrwegflaschen (Glas oder PET) kaufen würden, sobald diese verstärkt angeboten werden. "Österreich muss bis Juli 2021 die EU-Einwegplastikrichtlinie umsetzen. Doch seit Monaten blockieren WKO und Handelsketten die Zustimmung der ÖVP zu den vom Umweltministerium vorgeschlagenen Maßnahmen im neuen Abfallwirtschaftsgesetz", kritisierte Greenpeace. Vonseiten der Wirtschaft gibt es geeignetere Instrumente zur Müllreduktion.

Greenpeace fordert Gesetz zur Müllreduktion

Grennpeace fordere, dass die ÖVP sich "nicht länger gegen den Wunsch der breiten Bevölkerung stellt, sondern ein Gesetz zur Müllreduktion auf den Weg bringt". "Die Blockade einiger weniger Unternehmen geht ganz klar gegen die Interessen der Bevölkerung. Die Supermärkte, Getränkekonzerne und die ÖVP sollten sich endlich bewusst werden, dass sie mit ihrem umweltschädlichen Verhalten die eigenen Kundinnen und Kunden sowie Wählerinnen und Wählern vor den Kopf stoßen. Wir brauchen ein starkes Abfallwirtschaftsgesetz mit einem flächendeckenden Pfandsystem und Mehrwegquoten, an die sich alle Supermärkte halten müssen", so Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace Österreich.

Für die Umfrage wurden online 500 Personen in einem Alter von 14 bis 75 Jahren befragt. Der Zeitraum war 8. bis 15 Februar.

