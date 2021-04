Zwei ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinatoren sagten zu ihrem Engagement für Wirecard und das BVT aus.

Wien. ÖVP-Innenminister Karl Nehammer hat in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung geschwindelt. Es geht um den ehemaligen deutschen Geheimdienstkoordinator Klaus-Dieter Fritsche, dessen Engagement für die BVT-Reform und seine Verbindungen zu Wirecard. Und die Fragen: Was wusste Österreich, bevor der Skandal aufflog? Was Deutschland? Offiziell nämlich gar nichts.