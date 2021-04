(c) REUTERS (Fabian Bimmer)

Der "Spiegel" in Hamburg

Gemeinsam mit Steffen Klusmann und Clemens Höges leitete Barbara Hans das Magazin seit 2019. Mitarbeiter protestierten bereits im Jänner gegen den Umgang mit ihr.

Chefredakteurin Barbara Hans verlässt den „Spiegel". Das teilte das Medienhaus am Dienstag in Hamburg mit. Die 40-Jährige verlässt das Nachrichtenmagazin zum 30. April, das entschieden demnach Steffen Klusmann als Vorsitzender der Chefredaktion und Hans „gemeinsam und im besten gegenseitigen Einvernehmen". Über den Weggang hatten Medien bereits in den vergangenen Wochen immer wieder spekuliert.

Bereits im Jänner gab es Ablösegerüchte, worauf Mitarbeiter des „Spiegel“ gegen den Umgang mit Hans protestierten - insbesondere jene aus der Onlineredaktion, berichtet das Branchenmedium „kress.de". Hans war mehrere Jahre federführend für das digitale journalistische Angebot zuständig. Dieses wurde in den vergangenen Jahren stärker mit der Print-Marke zusammengeführt, 2019 mit einer Fusionierung von Digital- und Printredaktion. Ab Jänner 2020 hieß „Spiegel Online“ dann auch - wie das Magazin - nur mehr „Spiegel“

Seit Jänner 2019 gehörte Hans der Chefredaktion an, gemeinsam mit Klusmann und Clemens Höges. Hans ist seit 16 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für den „Spiegel" tätig gewesen und war erst im Sommer aus der Karenz zurückgekehrt.

