Wien beendet harten Lockdown am 3. Mai

Ab kommender Woche werden Handel und persönliche Dienstleistungen wieder geöffnet. Das verkündete der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag.

Wien beendet den harten Lockdown. Ab 3. Mai werden Handel sowie persönliche Dienstleistungen wieder geöffnet. Allerdings mit FFP2-Maskenpflicht und Beitrittstests für die Dienstleistungen. Auch die Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen in Wien - etwa Donaukanal oder Karlsplatz - wird fallen. Gastronomie und Kultur bleiben vorerst geschlossen.

Ziel sei es gewesen, „umsichtige, intelligente, nachhaltige Öffnungsschritte“ zu setzen, sagte Bürgermeister Michael Ludwig. Im Gespräch mit den Experten sei Ludwig zu dem Schluss gekommen, dass erste Schritte möglich seien. Diese könnten auch wieder zurückgenommen werden, wenn es die Situation erfordere.

Der harte Lockdown in den vergangenen Wochen habe aber gewirkt. „Es ist gelungen, die Zahlen in den Spitälern zu senken“, sagte Ludwig. „Wir liegen aber nach wie vor über der kritischen Grenze von 33 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen.“

Man habe sich eine Leitplanke gesetzt, harte Maßnahmen im Juni zu verhindern, ergänzte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Der Öffnungsschritt am 3. Mai sei aber gut vertretbar. Wiederkehr betonte die Belastungen für Kinder und Jugendliche und lobte den bereits diese Woche erfolgten Schritt, Schulen im Schichtbetrieb öffnen zu können. Diese Schritte können aber nur passieren, wenn es Sicherheitskonzepte gebe. An Schulen werde dreimal pro Woche getestet. Das könne auch ein Vorzeigeprojekt für andere Lebensbereiche sein, sagt Wiederkehr. "Ich bin froh, dass in Wien so viel getestet wird wie nirgendwo."

In Wien sollten die Öffnungsschritte jedenfalls wissenschaftlich begleitet werden, sagt Ludwig. So will man besser verstehen, wo Infektionen stattfinden.

Nicht entschieden wurde heute, wie die vom Bund avisierten Öffnungsschritte Mitte Mai in Wien umgesetzt werden. Das soll erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Ludwig hat jedoch bereits Skepsis geäußert und wiederholte dies noch einmal: „Ich halte eine generelle Öffnung für sehr schwierig, da sehe mich eins mit allen Experten.“ Wie Wien ab dem 19. Mai verfahren will, soll frühestens nächste Woche entschieden werden.

„Keine Euphorie auslösen"

„Ich möchte nicht eine Euphorie auslösen, die dazu führt, dass die Vorsichtsmaßnahmen in der Bevölkerung nicht befolgt werden“, wenn gleichzeitig die Situation in den Spitälern weiterhin besorgniserregend sei, erklärte Ludwig seine zögerliche Haltung. „Persönlich bin ich sehr skeptisch, all das zu öffnen, was angekündigt worden ist“, sagte Ludwig mit einem kleinen Seitenhieb auf den Bundeskanzler.

Ludwig sprach in diesem Zusammenhang auch eine Warnung aus - insbesondere an die jüngere Bevölkerung: Die Lockerungen und das schöne Wetter solle nicht dazu verleiten lassen, zu leichtsinnig zu agieren und sich auf den letzten Metern der Pandemie noch anzustecken.

Wann die Gastronomie - egal ob Outdoor oder Indoor - oder Fitnessstudios öffnen werden, wisse Ludwig noch nicht. Mit Prognosen wolle er sich zurückhalten. Nächste Woche werde er sich wieder mit der Expertenrunde zusammensetzen um zu überlegen, welche Öffnungsschritte nach Schulen sowie Handel und Dienstleistungen als nächstes möglich seien.

