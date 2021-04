Jetzt singt auch Tom Jones über Tod und Ewigkeit

Der ehemalige Las-Vegas-Crooner Tom Jones zeigt sich auf seinem neuen Opus „Surrounded By Time“ sehr experimentierfreudig - und singt auch einen großen Song von Terry Callier über Lazarus.

Der heute 80-jährige Walliser Tom Jones hat sich längst dem Schicksal gefügt, live stets seine Oldies aus den Sechzigern und Siebzigern singen zu müssen. Freiheit atmet er, wenn er neue Platten aufnimmt. Seit 2010 arbeitet er mit dem Produzenten Ethan Johns, der ihn aus der Ecke der schlichten Unterhaltung herausholte: Er verpasste den letzten drei Tom-Jones-Alben herbe Konzepte. Der Tiger, der so lange in den luxuriösen Käfigen von Las Vegas gebrüllt hatte, wurde für „Praise and Blame“ auf strikte Gospeldiät gesetzt. Für „Spirit in the Room“ hatte er sich auf akustischen Folk zu konzentrieren, für „Long Lost Suitcase“ auf eine raue Mischung aus Country und R&B. Diese drei Alben verschafften ihm Glaubwürdigkeit bei einem neuen Publikum. 2016 starb dann seine Frau Melinda, und Jones glaubte, nicht mehr weitersingen zu können. Er begab sich in Psychotherapie.