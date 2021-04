Forscher entwickeln Sehtest für selbstfahrende Autos

Auch moderne Technologie ist nicht vor den Auswirkungen des Alterns gefeit. Forscher entwickeln einen Sehtest für die Sensoren in autonomen Autos.

Autofahrer müssen einen Sehtest bestehen, bevor sie sich hinters Steuer setzten dürfen. Empa-Forschende entwickeln nun einen Sehtest für autonome Fahrzeuge, damit man diesen auch noch trauen kann, wenn sie schon alt sind und tausende Kilometer auf dem Buckel haben.

Selbstfahrende Autos werden nicht müde oder unkonzentriert. Deshalb könnten sie für weniger Unfälle sorgen, so die Hoffnung. Aber wie lässt sich erkennen, ob die Sensoren des Gefährts altersschwach geworden sind und ausgetauscht werden müssen?

Das untersucht ein Team um Miriam Elser in einem Projekt, von dem die Empa in ihrem Magazin "Empa Quarterly" berichtet. Denn die Sensorqualität spiele im Zulassungsverfahren für autonome Fahrzeuge eine wichtige Rolle.

"Wir untersuchen, wie diese Sensoren bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen arbeiten, welche Daten sie sammeln und wann sie Fehler machen oder gar ausfallen", ließ sich die Empa-Forscherin Elser zitieren. Am Versuchsfahrzeug Lexus RX-450h möchte sie mit ihrem Team die Grundlagen für Bewertungsmethoden von selbstfahrenden Autos entwickeln.

Unter den in den vergangenen fünf Jahren veröffentlichten, mehr als tausend öffentlichen Forschungsarbeiten hätten sich nur rund zwanzig Studien mit der Qualität von Sensordaten beschäftigt, wie die Empa schreibt. Es sei ein gut behütetes Geheimnis der privaten Firmen, wie die Daten verarbeitet würden.

Das Auto soll künftig nach Unfällen als Zeuge „aussagen“

Doch das Bundesamtes für Strassen (Astra) möchte die Funktionsfähigkeit der autonomen Systeme unabhängig von den Herstellern regelmäßig beurteilen können, so die Empa. Außerdem bereite sich das Astra auf die Genehmigung von Feldversuchen mit selbstfahrenden Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen vor. Fürs Monitoring solcher Versuche sei es nötig, die "Sehkraft und Urteilsfähigkeit" der selbstfahrenden Autos rasch und genau einschätzen zu können.

Ein Ziel sei ebenfalls eine Art "Zeugenbefragung" durchzuführen, wenn ein autonomes Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war. Die Sensoren sammeln allerdings enorme Datenmengen. In Zukunft müsse per Gesetz festgelegt werden, welche Daten gespeichert und für Ermittlungen zugänglich gemacht werden müssen, schrieb die Empa.

Das Projekt im Rahmen des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Energieforschung im Bereich Mobilität (SCCER Mobility) wird mitfinanziert von der Innosuisse, Wirtschaftspartner und vom Astra.

(APA/SDA)