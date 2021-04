US-Präsident Biden erhöht Mindestlohn für Hunderttausende

Joe Biden setzt mit der Erhöhung des Mindestlohns in seinem Wirkungsbereich ein Zeichen. Der US-Präsident will sich für einen landesweiten Mindestlohn einsetzen.

Mitarbeiter von Firmen, die für die Regierung Aufträge erledigen, werden künftig besser entlohnt. Dies muss ab Anfang kommenden Jahres in Neuverträgen und bei der Verlängerung bestehender Verträge gelten.

US-Präsident Joe Biden verfügt für Hunderttausende Mitarbeiter von Auftragnehmern der Bundesregierung eine Erhöhung des Mindestlohns von derzeit knapp elf US-Dollar auf 15 US-Dollar (etwa 12,50 Euro) pro Stunde. Dies müsse ab Anfang kommenden Jahres in Neuverträgen und bei der Verlängerung bestehender Verträge gelten, erklärte eine ranghohe Vertreterin der Regierung. Ab 2023 soll der Mindestlohn dann entsprechend der Inflationsrate angepasst werden.

Eine entsprechende Verfügung werde Biden noch am Dienstag unterzeichnen, damit "Hunderttausende Arbeiter nicht länger Vollzeit arbeiten müssen und trotzdem in Armut leben", erklärte die Beamtin. Das Weiße Haus gehe davon aus, dass die Maßnahme für Steuerzahler kostenneutral sein werde, weil dadurch die Produktivität steigen werde. "Infolge der Erhöhung des Mindestlohns wird die Arbeit der Bundesregierung besser und schneller gemacht werden", hieß es weiter.

Im Auftrag der Regierung

Die Regelung betrifft vor allem Mitarbeiter von Firmen, die im Auftrag der Regierung Dienstleistungen erbringen. Dazu gehören zum Beispiel Reinigungskräfte, Handwerker oder Kantinenangestellte. Die Regierung nannte keine genaue Zahl der Betroffenen.

Biden hatte im Wahlkampf versprochen, sich für einen landesweiten Mindestlohn in Höhe von 15 US-Dollar pro Stunde einzusetzen. Ein Versuch seiner Demokraten, ein entsprechendes Gesetz mit dem jüngsten Corona-Konjunkturpaket durchzusetzen, war aber im Senat gescheitert. Der landesweite Mindestlohn liegt derzeit bei 7,25 Dollar. Daneben gibt es in manchen Bundesstaaten auch höhere Grenzen. Das wirtschaftlich starke New York etwa hat bereits eine stufenweise Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Dollar beschlossen.

