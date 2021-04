Was treibt Hans Peter Doskozil an?

Dass sich Doskozil aus der Bundes-SPÖ zurückzieht, hat inhaltliche, aber wohl auch strategische Gründe. Sein Image ist angekratzt.

Hans Peter Doskozil will seine Erfüllung als Landeskaiser gefunden haben. Mit der Bundes-SPÖ bricht er und will sich aus den Gremien zurückzuziehen. Zu groß seien die Differenzen, verkündete er medial per Brief. Er wolle sich künftig auf sein Bundesland konzentrieren. Rendi-Wagner ihrerseits solle sich auf ihre Aufgaben im Bund konzentrieren. Aber was treibt ihn an, solche Entscheidungen so kundzutun? Was will er eigentlich?