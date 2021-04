Steuererleichterungen für Onlinehändler

Die EU sagt Amazon & Co. durch neue Mehrwertsteuerbestimmungen den Kampf an. (Symbolbild)

Die EU sagt Amazon & Co. den Kampf an: Ab 1. Juli gelten neue Regeln für die Steuerabfuhr bei Onlinekäufen.

Im Juli werden in der gesamten EU neue Mehrwertsteuerbestimmungen für den elektronischen Handel eingeführt. Profitieren sollen davon europäische Unternehmen, die bisher im Wettbewerb mit Onlinehändlern außerhalb der EU einen schweren Stand gehabt haben. Die neuen Bestimmungen sollen sicherstellen, dass die Mehrwertsteuer dort abgeführt wird, wo die Waren verbraucht oder die bezahlten Dienstleistungen erbracht werden.

Die ab 1. Juli geltenden Regeln werden auch dazu beitragen, die Mehrwertsteuerlücke zu schließen, die sich aus der Differenz zwischen den erwarteten Einnahmen und der tatsächlich in den einzelnen Mitgliedstaaten erhobenen Mehrwertsteuer ergibt. Während die gesamte EU-Mehrwertsteuerlücke im Jahr 2018 um fast eine Milliarde Euro auf 140 Milliarden leicht gesunken ist, werden die neuen Steuerbestimmungen für den E-Commerce die Bemühungen unterstützen, die Zahlen noch weiter zu reduzieren.

Vierteljährliche Erklärung

Mit Beginn des zweiten Halbjahres werden Unternehmen in der Lage sein, die Mehrwertsteuer für all ihre innergemeinschaftlichen Verkäufe in einer einzigen vierteljährlichen Erklärung elektronisch zu deklarieren und abzuführen – und zwar, indem sie mit der Steuerverwaltung ihres eigenen Mitgliedstaats zusammenarbeiten, auch wenn ihre Verkäufe grenzüberschreitend sind. Europäische Unternehmen sollen sich dadurch bis zu 2,3 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten ersparen. Die neue Plattform für Unternehmen und Steuerpflichtige (OSS), kann genutzt werden, um die fällige Mehrwertsteuer für online verkaufte Waren und Dienstleistungen in der gesamten EU abzurechnen, was die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften um bis zu 95 Prozent reduzieren wird.

Gleichzeitig erleichtert die einzige Anlaufstelle für den Import (IOSS) die Erhebung, Erklärung und Zahlung der Mehrwertsteuer für Verkäufer, die Waren von außerhalb der EU an Kunden in der Union liefern.

In der Praxis bedeutet das, dass die Lieferanten und elektronischen Schnittstellen die Mehrwertsteuer erheben und direkt an die Steuerbehörden ihrer Wahl abführen können. Auch der Kunde muss die Einfuhrmehrwertsteuer nicht mehr entrichten, wenn er die Ware erhält. Das macht das Leben für die Unternehmen einfacher, schützt aber auch Onlinekäufer vor versteckten Kosten.

Mehrwertsteuerbefreiung wird abgeschafft

Zudem wird die derzeitige Mehrwertsteuerbefreiung für Pakete von außerhalb der EU, deren Wert 22 Euro nicht übersteigt, abgeschafft. Auch wenn die meisten Nicht-EU-Unternehmen die Regeln bisher beachtet haben, haben einige Verkäufer diese Ausnahmeregelung in betrügerischer Absicht genutzt, um hochpreisige Waren, wie etwa Smartphones, zu einem niedrigeren Preis zu deklarieren. Damit konnten sie EU-Unternehmen unterbieten, die keine andere Wahl hatten, als ihren Kunden den vollen Mehrwertsteuersatz für dieselben Produkte zu berechnen. Durch die Abschaffung dieser Ausnahmeregelung sollen europäische Unternehmen künftig auf Augenhöhe konkurrieren können. (fre)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2021)