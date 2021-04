Archivbild aus dem Jahr 2015 einer Patrouille von Sicherheitskräften in Ouagadougou.

Zwei Spanier und ein Ire laut Sicherheitskreisen getötet worden. Ihr Konvoi - eine Patrouille zur Bekämpfung der Wilderei - war am Montag angegriffen worden.

Drei im westafrikanischen Burkina Faso vermisste Europäer sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen des Landes getötet worden. Die drei Europäer, zwei Spanier und ein Ire, seien "von Terroristen exekutiert" worden, hieß es am Dienstag vonseiten einer ranghohen Quelle bei den Sicherheitsdiensten. Sie waren am Montag im Osten des Landes mit einer Gruppe von Umweltschützern unterwegs und dort attackiert worden.

Zu dem Konvoi, der am Montag angegriffen wurde, gehörten Soldaten, Wildhüter und ausländische Journalisten. Sie befanden sich auf einer Patrouille zur Bekämpfung der Wilderei. Die beiden Spanier und der Ire arbeiteten für eine Nichtregierungsorganisation.

Die Angreifer starteten ihre Attacke mit zwei Pritschenwagen und etwa einem Dutzend Motorrädern. Die ehemalige französische Kolonie Burkina Faso wird immer wieder von islamistischen Gruppierungen heimgesucht, die aus dem benachbarten Mali ins Land eindringen. In den vergangenen Jahren gab es in Burkina Faso immer wieder Überfälle, bei denen Ausländer als Geiseln genommen wurden.

Indentifizierung steht noch aus, Lage „sehr konfus"

Die Leichen von zwei spanischen Journalisten seien geborgen worden, man warte allerdings auf die endgültige Identifizierung, sagte die spanische Außenministerin Arancha González Laya am Dienstag in Madrid. Sie wolle deshalb die Namen der Ermordeten und weitere Details noch nicht bekanntgeben. Die Lage am Ort des Überfalls sei noch "sehr konfus".

Der staatliche spanische Fernsehsender RTVE berichtete, die beiden Männer stammten aus den Städten Pamplona und Barakaldo. Die Spanier hätten im Augenblick des Überfalls eine Drohne für Aufnahmen startklar machen wollen, schrieb die spanische Zeitung "El País" unter Berufung auf Informationen der Behörden in Burkina Faso.

Burkina Faso liegt in der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt. Dort sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder al-Qaida die Treue geschworen haben. Burkina Faso blieb lange von Attacken verschont, doch stieg ihre Zahl seit 2015 deutlich an.

(APA/dpa/AFP)