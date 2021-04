Die Albertina macht die Stadt zum Land

Sind Dürers Innsbruckporträts Landschaftsbilder? In „Stadt und Land“ in der Albertina ja: Die Schau erinnert daran, was der Begriff Landschaft einst meinte – und bietet Einblicke in grandiose Bestände.

Eine große Personale zu Edvard Munch hätte eigentlich das Frühjahr in der Albertina einleiten sollen. Doch die Pandemie machte Leihgaben zwischen Museen zu unsicher, verhinderte auch die Besuchermassen zur Finanzierung kostenintensiver Projekte. Vergangenen Herbst fiel daher die Entscheidung für eine Ausstellung über Landschaftskunst nur mit Werken aus eigenen Beständen. Keine leichte Wahl: Die Albertina besitzt über eine Million Werke aus über 600 Jahren. Schon Herzog Albert sammelte leidenschaftlich Zeichnungen und Druckgrafiken.