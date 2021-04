Wie der Bürgerkrieg Burma auseinanderreißt

Im Grenzgebiet zu Thailand eskaliert der Krieg mit der Karen-Minderheit. Eine Eskalation scheint unvermeidlich: Hinter den Kämpfen stecken auch lukrative Interessen.

Vor Sonnenaufgang schon hörten die Bewohner des kleinen thailändischen Dorfes am Grenzfluss Salween heftige Schießereien. Von den bewaldeten Hügeln im gegenüberliegenden Burma stieg dunkler Rauch auf. Dann dröhnten Militärjets über das Gebiet. Es folgten Explosionen. Die rund 450 Einwohner des thailändischen Dorfes wurden evakuiert und weit weg von der gefährlichen Grenze gebracht.



Denn in Burma (Myanmar) hat der seit Wochen wieder aufgeflammte Krieg zwischen Militärs und ethnischen Minderheiten eine neue, gefährliche Eskalationsstufe erreicht: Am Dienstag entbrannten die heftigsten Kämpfe seit Jahren zwischen der Armee und den Guerilleros des Karen-Volkes. Der Karen National Liberation Army (KNLA) war es nach eigenen Angaben gelungen, einen Militär-Außenposten nahe der Thai-Grenze zu erobern. Die Armee reagierte darauf mit Luftangriffen. Doch zur Operation oder zu möglichen Toten, Verletzten verlor sie kein Wort.