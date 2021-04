Die Volkswanderung in den USA

Das Bevölkerungswachstum pendelt sich auf hohem Niveau ein. Gewinner sind Süden und Westen, Verlierer der Nordosten und Mittlere Westen. Die politische Landkarte ändert sich.

Im Zuge der Pandemie sind Hunderttausende Bewohner aus den Metropolen New York und Los Angeles weggezogen – und vielfach nicht mehr zurückgekehrt. Nicht zuletzt die Lebenshaltungs- und Wohnkosten gaben den Ausschlag für den Umzug. So zieht es immer mehr kalifornische Familien in „billigere“ Bundesstaaten im Süden und Westen der USA – nach Utah, Nevada, Arizona, Colorado oder auch Texas.