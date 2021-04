19-jähriger Boxer erlag Verletzungen von Junioren-WM

Al-Swaisat verlor das Bewusstsein im Kampf gegen den Esten Anton Winogradow am 16. April und zwei Wochen später auch den Kampf um sein Leben.

Ein 19-jähriger Boxer aus Jordanien ist an seinen Verletzungen nach einem Kampf bei der Junioren-Weltmeisterschaft Mitte dieses Monats gestorben. Das teilte der Box-Weltverband AIBA mit. Rashed Al-Swaisat war am 16. April in Kielce bei seinem Vorrundenkampf im Halbschwergewicht gegen Anton Winogradow aus Estland K.o. gegangen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Weitere Informationen zum Tod des jungen Boxers gab die AIBA nicht bekannt.

