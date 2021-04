Michael Ludwig, die Spaßbremse

Wirklich begeistert wirkt der Wiener Bürgermeister nicht, wenn er die Stadt vom harten in den weichen Lockdown entlässt.

Mit 3. Mai geht offenbar die Osterzeit zu Ende. Streng kirchlich betrachtet ist das zwar nicht korrekt. Aber zumindest werden mit diesem Tag die weit reichenden Sperren, die ursprünglich als Oster-Lockdown bezeichnet wurden, nun auch in Wien zurückgenommen. Bürgermeister Michael Ludwig hat schon freundlicher dreingeblickt als bei der Bekanntgabe dieser Entscheidung.

Ob das daran lag, dass er sich dem Beispiel Burgenlands, das überhaupt als erstes Bundesland der Ostregion mit der Rückkehr in den „weichen“ Lockdown vorgeprescht war, und zuletzt auch Niederösterreichs aus pragmatischen Gründen mehr oder weniger beugen musste? Ob er intern seinem unberechenbaren Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker unterlegen ist, der in der Vergangenheit häufig wortgewaltig gegen Lockdowns gepoltert hat? Oder ob er nur so einen Bruch seiner Freundschaft mit dem schwarzen (da schimmert kein Türkis durch) Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck im letzten Moment verhindern konnte?

Retourgang nicht ausgeschlossen

Alles eher unwahrscheinlich. Michael Ludwig als Spaßbremse aus eigenem Antrieb also? Mit ernster Miene hat er ausdrücklich auch nicht ausgeschlossen, Öffnungen wieder zurück zu nehmen. Nämlich dann, wenn es nach einer leichten Entspannung zu neuen Belastungen für die Intensivstationen kommen sollte. Interessant, dass es sein neben ihm stehender pinker Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr gewagt hat, zu betonen, es dürften Schritte der Öffnung nicht wieder zurückgenommen werden. Aber vielleicht hat der koalitionäre Musterschüler ja nur kurz nicht aufgepasst.

Michael Ludwig mag eine Spaßbremse sein, auch wenn er meint, eine generelle Öffnung mit 19. Mai werde schwierig werden. Unecht hat er nicht. Mit dem Virus ist – auch wenn es noch immer manche nicht so sehen - nicht zu spaßen.