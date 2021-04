Start-ups führen das „Comeback“ an

(c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Trotz Krise plant die überwältigende Mehrheit junger Firmen einen Mitarbeiteraufbau. Sie haben ihre Geschäftsmodelle umgestellt. Ein Blick auf ihre Trends lohnt sich für alle Unternehmer.

„Es wimmelt und wuselt im Armeisenhaufen Start-up-Szene“, sagt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Während das Coronavirus viele Unternehmen kalt erwischt hat, sind Start-ups ein unsicheres Umfeld gewöhnt. Zwar leiden auch sie unter den Einschränkungsmaßnahmen, jedoch haben sie schnell reagiert.



Jedes vierte Start-up hat aktiv an der Entwicklung von Lösungen für die Covid-19-Krise gearbeitet. Weitere sieben Prozent planen, in der Zukunft konkrete Lösungsideen umzusetzen. Das geht aus den Daten des „Austrian Start-up Monitor“ (ASM) hervor. Zudem planen mehr als drei Viertel der Start-ups Neueinstellungen in den nächsten zwölf Monaten, während nur ein Prozent angibt, Mitarbeiter abzubauen. Insgesamt würden heimische Start-ups demnach rund 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen. „Das zeigt, dass Start-ups ein Teil des Comebacks Österreichs sind“, konstatiert Schramböck.