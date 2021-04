Hacker schaltet Stadtrechnungshof bei CT-Ausschreibung ein

Sämtliche Beschaffungen von medizinischen Großgeräten seit 2017 sollen geprüft werden, verkündete der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats angekündigt, Beschaffungen von medizinischen Großgeräten im Gesundheitsverbund vom Stadtrechnungshof prüfen zu lassen. Es sollen sämtliche Ankäufe seit 2017 untersucht werden. Anlass ist die gerichtliche Aufhebung einer Ausschreibung für die geplante Anschaffung von Computer-Tomographen (CT).

Die Firma Canon Medical Systems hatte erfolgreich geklagt. Die Ausschreibung hätte Spezifikationen, die ausschließlich Geräte der Siemens-Tochter Siemens Healthineers aufweisen - etwa eine Wasserkühlung und eine 3D-Kamera - enthalten, bekrittelte man. Laut Urteil des Landesverwaltungsgerichts waren Aspekte des Vergabeverfahrens "unsachlich und diskriminierend".

Hacker betonte heute, dass er überzeugt davon sei, dass sich die Kritik des Rechnungshofes in Grenzen halten werde. In den Wiener Spitälern würden Spitzenleistungen erbracht. Dafür gebe es das politische Bekenntnis, dass man den Mitarbeitern Spitzentechnologie zur Verfügung stelle. "Das muss nicht so sein, man kann sich auch mit dem Mittelmaß zufriedengeben." Das tue man in Wien aber nicht.

Er würde sich auch darauf verlassen, dass seine Mediziner wüssten, welche "Spitzentechnologie" gekauft werden sollte. Sie müssten bewerten, wie die Anforderungen in der entsprechenden Krankenanstalt bei Behandlung und Diagnostik aussehen. Im gegenständliche Fall habe es sich um eine Ausschreibung über einen Rahmenvertrag in der Höhe von 8,5 Mio. Euro gehandelt. "Die ist im Status der Ausschreibung von einem Mitbewerber am Markt beeinsprucht worden."

„Fehler passieren"

Im Durchschnitt führe der Gesundheitsverbund mehr als eine Ausschreibung pro Woche durch. Dies seien Vorgänge, die "nicht besonders aufregend" sind, befand der Ressortchef. Bei der "juristischen Aufgabenstellung" - also bei der Formulierung der Ausschreibung - habe es im konkreten Fall offenbar Probleme gegeben. "Ich kann damit leben, dass einmal ein Fehler passiert."

Hacker deutete auch an, dass die Vielfalt in Sachen Hersteller nach Möglichkeit reduziert werden soll. Bei der Auswahl der Geräte solle die Komplexität im Spital möglichst geringgehalten werden, sagte er. Dies beziehe sich insbesondere auf den Schulungsbedarf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder die effiziente Gestaltung von Wartungsverträgen. Die Spitäler sollten kein Ausstellungsraum oder keine "Messeveranstaltung" werden.

(APA)