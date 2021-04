Sportlich wertlos, aber lukrativ: Mayweather boxt gegen Youtube-Star

Ex-Profi Floyd Mayweather jr. steigt am 6. Juni gegen Youtube-Star Paul Logan in den Ring.

Der frühere Boxweltmeister Floyd Mayweather jr. steigt vier Jahre nach seinem letzten Kampf erneut in den Ring. Das zunächst für Februar dieses Jahres vorgesehene Duell mit Youtube-Star Paul Logan soll nun am 6. Juni in Miami ausgetragen werden, teilte das Management des 44-jährigen US Amerikaners am Dienstag (Ortszeit) mit.

Sportlich ist der Fight zwar wertlos, hat dafür aber umso größere geschäftliche Dimensionen. Der 26-Jährige Logan verfügt bei Youtube über 23 Millionen Follower. Mayweather verspricht ein "episches Event".

Seinen bis dato letzten Kampf absolvierte Mayweather 2017 gegen den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor. In seiner aktiven Karriere hat er 50 Profikämpfe bestritten, blieb unbesiegt und gewann WM-Titel in fünf Gewichtsklassen. Der lange Zeit bestverdienende Sportler der Welt war Champion im Superfedergewicht, Leichtgewicht, Halbweltergewicht, Weltergewicht und im Halbmittelgewicht.

(APA/dpa)