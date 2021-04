Zehn Jahre William und Kate

(c) Getty Images (WPA Pool)

29. April 2011, Prinz William und Kate Middleton heiraten in der Londoner Westminster Abbey

Sie sind die Hoffnungsträger des britischen Königshauses: Skandalfrei und beliebt stehen Prinz William und seine Frau Herzogin Catherine wie wenige Royals für den Wandel hin zu einer modernen Monarchie. Ein Rückblick in Bildern.

Prinz William und Herzogin Catherine feiern am 29. April ihre Rosenhochzeit. Es sind gute Nachrichten für das Königshaus, denn kurz nach der Trauerfeier für Prinz Philip ist der zehnte Jahrestag ein Zeichen, dass das Leben weitergeht - und eine Erinnerung an die Trauung in der Kathedrale Westminster Abbey (siehe Bild oben).

Kennengelernt hatten sich Kate, wie sie vor ihrer Hochzeit genannt wurde, und der wenige Monate jüngere William als Studenten in Schottland, dort lebten sie auch in einer WG zusammen. "Wir wurden recht früh enge Freunde", berichtete Kate einmal in einem Interview. Zwischendurch trennte sich das Paar; die ständige Beobachtung durch die Medien soll den beiden zu sehr zugesetzt haben.

10. Februar 2007: Eine gemeinsame Sichtung bei einem Rugbyspiel.

Als sie Williams Heiratsantrag annahm, dürfte Catherine Elizabeth Middleton - so ihr vollständiger Mädchenname - sehr genau gewusst haben, worauf sie sich einlässt. Es existieren kaum Bilder, auf denen man sie nicht selbstbewusst und freundlich in die Kamera lächeln sieht. Bloß einmal ging ein französisches Klatschblatt zu weit, indem es Oben-ohne-Fotos der Herzogin im Urlaub veröffentlichte. Kate und William forderten wegen "schwerer Verletzung der Privatsphäre" 1,5 Millionen Euro von der Zeitschrift „Closer“. Das Paar hatte sich nach einem jahrelangen Prozess auf 100.000 Euro geeinigt.

Die Verlobung fuhr wie ein Tornado durch die Presse

Drei Kinder haben Catherine und William in ihren zehn Ehejahren bekommen. Prinzessin Charlotte wird kurz nach dem Ehrentag ihrer Eltern sechs Jahre alt - am 2. Mai. Alle drei lernten sehr früh den Umgang mit dem Medienrummel. Eingeführt in die Pressearbeit wurden sie jeweils bereits im Alter von wenigen Stunden vor dem Eingang zur Geburtsklinik im Londoner St. Mary's Hospital.

Blitzlichtgewitter kurz nach der Geburt

Ähnlich groß war in den vergangenen Jahren das Interesse an diesem Vierergespann (Bild unten). Anfangs war alles eitle Wonne, dann zogen Wolken in den Boulevardnachrichten auf, wonach es zwischen den Paaren kriselte. Vor allem die Frage, wer wen wann zum Weinen brachte, wurde zuletzt unter der Moderation Oprah Winfreys weltweit diskutiert. Wie viel Wahrheit in dem aufgeblasenen Zwist der Paare steckt, wissen wohl nur die Protagonisten selbst.

Prinz William, Herzogin Catherine, Meghan Markle und Prinz Harry

Im Sympathie-Ranking haben die stets als bodenständig und zurückhaltend dargestellten William und Kate jedenfalls die Nase seit Jahren vorne. Es gibt wohl nicht wenige Royals-Fans, die sich wünschen, dass William direkt zum König gekrönt wird, wenn seine Großmutter Elizabeth II. einmal geht. Diese Idee dürfte sich aber nicht so bald umsetzen lassen: Bis William den Thron besteigt, wird es noch dauern. Dass sein Vater Charles nach Jahrzehnten in Wartestellung auf die Krone verzichtet, halten Königshaus-Beobachter für unwahrscheinlich.

Royal visit to The Palladium

