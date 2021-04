Luxury Residences: Neue Webseite für First-Class-Immobilien

Otto Immobilien launcht mit „Luxury Residences“ ab sofort eine eigene Website für Luxusimmobilien.

Otto Immobilien launcht mit „Luxury Residences“ ab sofort eine eigene Website für Luxusimmobilien in Wien – und auf der ganzen Welt. „Wir wollen nationalen und internationalen First-Class-Immobilien eine repräsentative Bühne bieten: mit intuitiver Technik und einem emotionalen, aber nicht überladenen Design“, sagt dazu Richard Buxbaum, Leiter Wohnimmobilien: Aktuell sind über 170 Wohnungen, Häuser und Villen im High-End-Segment auf luxury.otto.at vertreten, vom Wiener Innenstadt-Palais bis zur Villa in Castiglione della Pescaia (Foto). „Einen Schwerpunkt setzt die neue Seite auch auf die Präsentation luxuriöser Bauträger-Projekte in Wien. Sie werden mit vielen attraktiven Features optisch gekonnt in Szene gesetzt“, sagt Michaela Orisich, Teamleiterin Wohnen Luxus. Die Preise für Luxusimmobilien haben in Wien im Gegensatz zu anderen europäischen Metropolen der Pandemie gut standgehalten – und konnten im Vorjahr sogar um 0,8 Prozent zulegen. (red.)