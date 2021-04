Bulgarien prüft Rolle Russlands bei Explosionen in Munitionslagern

Vier Explosionen sollen sich zwischen 2011 und 2020 ereignet haben. Verdächtigt werden russische Agenten. Es dürfte einen Konnex mit der Explosion in einem tschechischen Depot 2014 geben, weswegen jetzt der schwerste Konflikt Prag-Moskau seit Jahrzehnten ausgebrochen ist.

Der heftige Streit zwischen Moskau und Prag über eine mutmaßliche Sabotageaktion Russlands gegen ein tschechisches Munitionsdepot anno 2014 ist durch eine neue Front erweitert worden: Nun prüft auch Bulgarien einen möglichen Zusammenhang zwischen vier Explosionen in Munitionslagern in den vergangenen zehn Jahren und den Aufenthalten von verdächtigen Männern aus Russland in Bulgarien jeweils an den Tagen der Vorfälle.

Bei den Explosionen sei Munition vernichtet worden, die für den Export nach Georgien und in die Ukraine bestimmt war, sagte Sijka Milewa, Sprecherin des bulgarischen Chefanklägers, Iwan Geschew, am Mittwoch in Sofia. Sie äußerte die Vermutung, es könne ein Ziel Russlands gewesen sein, die Lieferungen zu stoppen, zumal die Zielländer mit Russland verfeindet waren und sind.

Man überprüfe auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Unfällen in diesen Depots und der Explosion in Tschechien gebe. Dabei ging es um das Munitionslager Vlachovice/Vrbětice im Kreis Zlín an der Grenze zur Slowakei. Am 16. Oktober 2014 gab es dort eine schwere Explosion, zwei Menschen starben vor Ort, das nahe Dorf wurde evakuiert, Soldaten suchten nach Blindgängern. Im Dezember kam es auch an einem anderen Standort desselben Lagers zu einer großen Explosion, dort waren unter anderem Artilleriegranaten, Maschinenpistolen und Sturmgewehre gelagert.

Das Lager war von der Armee an einen Waffenhändler aus Ostrava (Ostrau) vermietet worden. Diesen machte die Polizei damals indirekt für die Explosion verantwortlich, Sicherheitsvorschriften seien missachtet worden.

Auch Gift mit im Spiel

Mitte April berichteten nun tschechische Medien, die vernichteten Waffen hätten einem bulgarischen Geschäftsmann namens Emilijan Gebrew gehört und teils an die ukrainischen Streitkräfte, teils an syrische Anti-Assad-Rebellen geliefert werden sollen. Zudem wollen Journalisten und die tschechischen Behörden eine Gruppe russischer Agenten und Diplomaten als Urheber der Explosionen von 2014 ausgemacht haben, je nachdem als Planer, Organisatoren und unmittelbare Täter, weswegen der anfangs erwähnte Streit ausgebrochen ist. 70 russische Diplomaten müssen Prag nun bis Ende Mai verlassen, es ist das schlimmste Zerwürfnis der einstigen Warschauer-Pakt-Verbündeten seit Jahrzehnten.

Es könnte überdies die "begründete Vermutung" angestellt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen den Explosionen in Bulgarien und Versuchen in den vergangenen Jahren gebe, drei bulgarische Staatsbürger zu vergiften, sagte die Sprecherin Milewa weiter. Gegen drei russische Staatsbürger sind in Bulgarien Anklagen wegen versuchter Vergiftung erhoben worden. Nach ihnen wird international gefahndet. Sie sollen dem bulgarischen Geheimdienst zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Russlands Hauptabteilung für militärische Aufklärung (GRU) gehören.

Eine der drei Zielpersonen der Giftanschlagsversuche ist Waffenhändler, er dürfte mit jenem im Zusammenhang mit der Explosion in Tschechien ident sein. Zwei der mutmaßlichen Agenten, die zumindest die erste Explosion in Tschechien herbeigeführt haben sollen, sind übrigens mit jenen per Überwachungskameras identifizierten Männern ident, denen der missglückte Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury (England) 2018 zur Last gelegt wird.

Lawrow mahnt EU zur Kontrolle des Waffenhandels

Der russische Außenminister, Sergej Lawrow, rief die EU unterdessen mit Blick auf die Explosionen in Bulgarien und Tschechien auf, den Waffenhandel auf ihrem Gebiet besser zu kontrollieren. Die EU solle sich um diese Sache kümmern, „die damit verbunden ist, dass mit dem Handel und der Lagerung von Waffen und Munition irgendwelche privaten Unternehmer etwas zu tun haben", sagte Lawrow am Mittwoch in Moskau. Und: "Die EU sollte mal auf die Fragen antworten, die wir gestellt haben und die sich darum drehen, inwieweit die EU ihre Mitglieder hinsichtlich der Einhaltung von Verpflichtungen gemäß verschiedener Dokumente im Bereich des Waffenhandels kontrolliert."

Russlands Außenminister Lawrow (hier kürzlich bei einem Besuch im Iran). imago images/ITAR-TASS

In den vergangenen Tagen hatten sich auch mehrere andere EU-Staaten solidarisch mit Prag gezeigt und russische Diplomaten ausgewiesen, darunter Estland, Lettland, Litauen und die Slowakei.

(APA/DPA/red.)