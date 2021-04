Wie Wiener Schulen das Gurgeln testen

Zehn Wiener Schulen steigen dieser Tage von Nasenvorraum-Tests auf die zuverlässigeren PCR-Tests um. Wie Gurgeln für mehr Sicherheit sorgen soll – und, warum noch nicht alle Wiener Schülerinnen und Schüler gurgeln.

An zehn Wiener Schulen ist das „Nasenbohren“ bald Geschichte. Die regelmäßigen Covid-Tests sollen von den Antigentests mit Abstrich im Nasenvorraum auf PCR-Tests mit Probenabnahme via Gurgeln umgestellt werden. Haben erstere doch grobe Mängel: In einer Studie im März zeigte sich, dass so mitunter nur jedes fünfte Corona-positive Kind identifiziert wird.