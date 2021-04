Gabriel Felbermayr: „Kurzarbeit sollte man in dieser Form beenden“

Der designierte Wifo-Chef will sich künftig aktiv in die heimische Wirtschaftspolitik einmischen. Mit der „Presse“ spricht er über die größten kurz- und langfristigen Herausforderungen.

Im Oktober wird Gabriel Felbermayr Christoph Badelt als Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes (WIFO) nachfolgen. Die Entwicklungen in seinem Heimatland verfolgt der 44-Jährige Ökonom, der seit März 2019 das Kieler Institut für Weltwirtschaft leitet, freilich genau. Mit der „Presse“ hat er darüber gesprochen, wo er in Österreich die größten wirtschaftspolitischen Baustellen sieht.



„Dringenden Handlungsbedarf“ ortet er etwa am Arbeitsmarkt. Hier müsse an einigen Stellschrauben gedreht werden, um diesen aus der Krise heraus wieder anzukurbeln. Die Kurzarbeit hätte in der Krise zwar ihre Brückenfunktion erfüllt, mit den kommenden Öffnungsschritten sei es aber an der Zeit, diese auslaufen zu lassen.