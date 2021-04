Die Union zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz

Der Ex-Gegenspieler des CDU-Chefs feiert ein Comeback: Merz soll die Wirtschaftsflanke abdecken – und später wohl Minister werden.

„Ich bin keine One-Man-Show.“ Landauf, landab bringt Armin Laschet diesen Stehsatz derzeit in Interviews und Videokonferenzen mit kritischen CDU-Landesverbänden an, in denen er um Sympathie und Unterstützung wirbt. Nach dem Hauen und Stechen mit Markus Söder und den anhaltenden Sticheleien mit seinem CSU-Rivalen bleibt dem CDU-Chef und Kanzlerkandidaten angesichts desolater persönlicher Umfragewerte auch nichts anderes übrig.