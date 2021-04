Der türkische Alkoholboom mitten im Ramadan

(c) Getty Images (Chris McGrath)

Vor Beginn eines Lockdowns decken sich Türken mit Spirituosen ein. Denn die Regierung hat ein dreiwöchiges Alkoholverbot verhängt.

Hüfthoch gestapelt stehen die Weinkisten im Eingang einer Istanbuler Spirituosenhandlung: Die Flaschen kommen gar nicht mehr ins Regal, so schnell werden sie derzeit verkauft. Es gibt einen Ansturm auf Bier, Wein und Schnaps. Die Türken legen noch schnell Vorräte an.

Denn ab Donnerstagabend darf in der Türkei knapp drei Wochen lang kein Alkohol mehr verkauft werden. Die Regierung hat einen neuen Coronalockdown verordnet, der bis Mitte Mai dauern soll, und diesmal ist nicht nur der Ausschank alkoholischer Getränke in Lokalen untersagt, sondern auch der Verkauf in Läden und Supermärkten.