Jesse Marsch: Red Bulls Fußballbotschafter

Mit Salzburg hat der US-Amerikaner den rot-weiß-roten Fußballplafond erreicht. Nun steigt er nach Leipzig auf. Was erwartet ihn bei der Nummer eins des Konzerns?

Leipzig/Salzburg/Wien. Es ist die Paradekarriere im Fußballimperium von Red Bull. Ein Ex-Profi von der Elite-Uni Princeton übernimmt die New York Red Bulls, macht erste Europa-Erfahrungen als Co-Trainer von Leipzig, wird Chefcoach von Salzburg, verdient sich als solcher erste Sporen in der Champions League und ist nun bereit für die größte Aufgabe in der Fußballwelt des Dietrich Mateschitz: den Trainerposten beim deutschen Tabellenzweiten RB Leipzig.