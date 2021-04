Die Crux mit Europas Bärtchen

Zwei Ausstellungen in Graz und Linz zeigen, wie die Antike heute als (nationalistischer) Fluch, aber auch als (demokratische) Vision für Europas Zukunft dient.

An der Antike scheiden sich zurzeit die Geister. Als Ausdruck weißer, eurozentrischer Dominanz beginnt man an US-Unis ihr Studium einzuschränken (die „Presse“ berichtete). Rechtsextreme Gruppierungen greifen ungebrochen auf ihre Formensprache zurück, während keine ernsthafte Diskussion über die Zukunft der Gesellschaft ohne Beschwörung der Demokratie, zumindest in aktualisierter Form, auskommt, wie es etwa US-Politikwissenschaftlerin Danielle Allen in ihrem 2020 erschienenen Buch „Politische Gleichheit“ tut.