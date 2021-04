Mond-Chauffeur Michael Collins ist tot

Michael Collins eine Woche vor dem Start von Apollo 11 im Juli 1969 am Parkplatz vor dem Astronautentrainingszentrum in Cape Canaveral mit einer Tasse Kaffee.

Michael Collins kreiste als Pilot des Columbia-Raumschiffs um den Mond, während seine Kollegen dort unten herumspazierten. Im Alter von 90 Jahren starb er an Krebs.

Michael Collins, der Dritte im Bunde von Apollo 11,wurde nie wirklich bekannt. Warum? Er war der Pilot der Raumkapsel Columbia und kreiste damit rund einen Tag lang um den Mond, während Neil Armstrong und Buzz Aldrin dort unten herumspazierten.

Es lag natürlich wesentlich an dem damals 38-jährigen Collins, dass seine Kollegen mit ihrer Landefähre Eagle wieder heil an das Hauptschiff im Mondorbit docken und zur Erde zurückkonnten, ja, dass die Eagle nach dem Start von der Erde mit der Saturn V überhaupt erst einmal im All ans Hauptschiff Columbia gekoppelt wurde, denn beide Fahrzeuge waren an der Spitze der Rakete getrennt untergebracht. Aber wie gesagt: Collins war eben nicht auf dem Mond, sondern nur beim Mond. Nun starb er, der sich stets gleichwertig sah, im Alter von 90 Jahren an Krebs.