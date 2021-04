Nato: Afghanistan-Abzug "hat begonnen"

(c) APA/AFP/WAKIL KOHSAR (WAKIL KOHSAR)

Die NATO hat den Rückzug ihrer Mission aus Afghanistan gestartet. "Dieser Abzug hat begonnen“. Das österreichische Bundesheer ist mit 16 Soldaten in Afghanistan beteiligt.

Die NATO hat den Rückzug ihrer Mission aus Afghanistan gestartet. "Dieser Abzug hat begonnen", sagte ein NATO-Vertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die NATO war mit ihrem Einsatz "Resolute Support" zur Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte bisher noch mit rund 9600 NATO-Soldaten am Hindukusch, darunter rund 1100 deutsche Bundeswehrsoldaten.

Das österreichische Bundesheer ist mit 16 Soldaten an der NATO-geführten Ausbildungsmission RSM (Resolute Support Mission) in Afghanistan beteiligt. Die Planungen für den Abzug der österreichischen Soldaten laufen "in enger Abstimmung mit unserem Bündnispartner Deutschland", hatte Verteidigungsministeriums-Sprecher Michael Bauer unlängst erklärt.

Sturz der afghanischen Regierung möglich

Der oberste US-General Mark Milley hält einen Sturz der afghanischen Regierung nach einem Abzug der westlichen Truppen für möglich. Auf die Frage nach der Zukunft des Landes sagte der US-Generalstabschef am Mittwoch bei einem Sicherheitsforum, darauf gebe es "keine guten Antworten". Möglich sei eine große Bandbreite an Szenarien, von denen einige "ziemlich schlecht" seien.

"Im schlimmsten Fall ist ein Zusammenbruch der Regierung, ein Zusammenbruch des Militärs möglich", sagte Milley. "Es gibt einen Bürgerkrieg und die humanitäre Katastrophe, die damit einhergeht." Auch könnte das Terrornetzwerk Al-Kaida wieder erstarken.

Zugleich verfüge die Regierung in Kabul über 350.000 Sicherheitskräfte und über Erfahrung im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban, sagte Milley. Ein "Fall von Kabul" sei deswegen nicht programmiert. Ohnehin hätten die USA auch nach einem Truppenabzug aus Afghanistan Möglichkeiten, Al-Kaida zu bekämpfen.

(APA/AFP)