Austrofred: Mit Schmäh in die weisen Jahre

Altersmäßig hat Austrofred sein Vorbild Freddy Mercury überholt, die fitten Jahre sind vorbei. Nun beantwortet er Fanfragen - von Gefühlen bis zur Zukunft der Menschheit.

„Live your dream!“ Das ist also die Essenz dessen, was Austrofred seinen Fans und Bewunderern mitgeben will. Diesen „ganz speziellen Satz aus meinem persönlichen Motivationsnähkästchen“ gibt es auf die letzte der Fanfragen, die der oberösterreichische Freddy-Mercury-Verschnitt über zwei Jahre hinweg auf Facebook beantwortet hat – und die er jetzt in Buchform veröffentlicht.