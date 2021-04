Champions League: Man City dreht Halbfinal-Hinspiel gegen Paris

Das Team von Star-Coach Pep Guardiola setzte sich am Mittwochabend im Prinzenpark mit 2:1 (0:1) durch und darf auf das erste Endspiel in der europäischen Fußball-Meisterklasse hoffen.

Nach dem Rückstand in der 15. Minute durch Marquinhos gelangen Kevin De Bruyne (64.) und Riyad Mahrez (71.) binnen acht Minuten die Wende.

In der Schlussphase musste PSG auch noch in Unterzahl spielen, nachdem Referee Felix Brych Idrissa Gueye (77.) nach einem Foul an City-Profi Ilkay Gündogan die Rote Karte zeigte. Der deutsche Nationalspieler konnte nach einer kurzen Behandlungsphase weiterspielen. Die Entscheidung um den Einzug ins Finale, wo der FC Chelsea oder Real Madrid warten, fällt nun am kommenden Dienstag in Manchester.

(APA)